Napoli, Rione Sanità: Polizia arresta un 49enne per droga e armi

Ieri mattina gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in vico delle Vecchie dove hanno rinvenuto 9 involucri di cocaina per il peso complessivo di circa 380 grammi, la somma di 950 euro, due pistole di cui una con matricola abrasa, due caricatori e 51 cartucce di diverso calibro. Un 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione di arma clandestina.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Napoli/articolo/21895e7f311b2e210419983499