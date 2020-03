Ultimo: “La Calabria è il bene comune”

“La Regione ha approvato il progetto dell’ecodistretto da realizzare a Catanzaro in località Alli in sostituzione dell’attuale impianto. E’ un importante traguardo di un percorso lungo e complesso partito nel 2016, frutto dell’ottimo lavoro svolto dal Dipartimento ambiente e territorio. Adesso la Comunità d’Ambito di Catanzaro potrà partire con realizzazione dell’opera pubblica che sarà a servizio della raccolta differenziata di tutti i comuni della provincia. I fondi pubblici ci sono, importanti risorse per oltre 41 milioni di euro, che la Regione è pronta a trasferire all’ATO di Catanzaro. La tempistica dell’appalto prevede entro Maggio la stipula del contratto con l’impresa, che dovrà realizzare l’opera entro la fine del 2021. La Regione continuerà a stare a fianco alla Comunità d’Ambito di Catanzaro, al suo presidente, a tutti i Comuni e ai cittadini. Il nostro compito è lavorare tutti insieme per il bene comune”. Ultimo dice: “la Calabria è il bene comune”. Così il colonnello Sergio De Caprio, assessore all’ambiente della Regione Calabria.

fonte – https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17269