Collegamenti marittimi per le Isole Tremiti: Guardia Costiera pronta ad intervenire in caso di necessità

La Guardia Costiera, in relazione ai collegamenti marittimi tra le isole Tremiti e la terraferma, ha già messo in allerta i mezzi navali presenti in zona e gli elicotteri della Base Aeromobili di Pescara, che sin da ora, sono pronti ad interviene per assicurare assistenza alla popolazione in caso di necessità. Nelle prossime ore dirigerà in zona anche nave Diciotti, pattugliatore d’altura multiruolo della Guardia Costiera, che fornirà un ulteriore supporto logistico e sanitario ai residenti delle isole Tremiti.