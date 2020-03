I consiglieri regionali Minasi, Neri e Paris donano 1000 mascherine FFP2 e 100 tute protettive al GOM

I consiglieri regionali Tilde Minasi, Giuseppe Neri e Nicola Paris hanno donato al Grande Ospedale Metropolitano degli indispensabili presidi protettivi che risultano essere fondamentali in questa dura guerra contro il Covid-19. Una problematica che riguarda tutti e che ha investito in pieno il sistema sanitario nazionale: ecco perché è necessario dimostrare al nostro ospedale tutta la vicinanza possibile dei reggini. Ed effettivamente attorno al Gom è scattata una campagna di sostegno che ha coinvolto l’intera comunità. Un aiuto al quale hanno voluto rispondere anche i consiglieri regionali eletti sul territorio cittadino. I tre rappresentanti di Palazzo Campanella, infatti, hanno acquistato per il nostro ospedale 1000 mascherine FFP2, di cui 500 già consegnate e le altre in arrivo, e 100 tute protettive anti covid.

Interpellati sul gesto compiuto Minasi, Paris e Neri hanno in primis sottolineato come il momento di difficoltà che sta attraversando l’Italia, e quindi anche la nostra Calabria, abbia messo in risalto la professionalità e l’abnegazione dei nostri medici, degli operatori sanitari, degli amministrativi che lavorano nei nosocomi e dei volontari. “Da cittadini – hanno sottolineato – prima che da consiglieri regionali, abbiamo sentito l’obbligo di dover contribuire, per come possibile, allo sforzo che tutto il Grande Ospedale Metropolitano sta compiendo. Ecco perché il giusto grazie da tributare, profondo e sentito, non poteva essere espresso solo a parole. Il nostro ha voluto essere un piccolo contributo che risulta minimo rispetto quanto tutti gli attori protagonisti stanno compiendo all’interno dell’ospedale”.

F.R.