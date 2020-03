Milano: le restrizioni Covid19 non fermano lo spaccio, un arresto

Ieri sera, gli agenti del Commissariato Comasina della Questura di Milano hanno arrestato un uomo per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, un marocchino 41enne, in via Edoardo Jenner, alla vista della volante si è disfatto di una parte di sostanza stupefacente. I poliziotti lo hanno subito fermato e controllato. E’ stato trovato in possesso di 98 grammi di hashish e 75 euro in contanti.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945e81cd63de181141537293