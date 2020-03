Coronavirus. Gelmini: Salvare tutte le imprese, serve subito liquidità

(DIRE) Roma, 31 Mar. – “Noi dobbiamo salvare le imprese, non possiamo fare dell’Italia un Paese di persone che vivono solo grazie al ‘reddito universale’. Per salvare le imprese il governo deve dare alle banche indicazioni precise. Oggi c’e’ una valutazione della solvibilita’, del merito di credito, e in assenza di chiarezza su come le banche devono agire si rischia di salvare solo le aziende sane, e le aziende che invece sono in difficolta’ rischiano di chiudere, con il risultato di determinare una disoccupazione enorme”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a “Radio Anch’io”, su Radio Uno. “Le imprese stanno chiudendo- ha aggiunto-. Occorre fare presto anche sul tema della liquidita’, occorre semplificare il funzionamento del fondo centrale di garanzia, fare in modo che serva per le piccole, medie e grandi imprese, e soprattutto bisogna aiutare concretamente quelle che sono in difficolta’. Se non faremo uno sforzo per dare subito liquidita’, per risolvere il problema di cassa delle imprese, noi avremo una desertificazione industriale. Su questo noi attendiamo il governo alla prova dei fatti. Abbiamo dato la nostra disponibilita’, abbiamo presentato emendamenti al ‘Cura Italia’ per combattere non solo il virus ma anche la burocrazia”. (Vid/ Dire)