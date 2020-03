Fip Calabria, parte il “Minibasket” il minibasket gioca a casa

Sposando in pieno l’iniziativa del Settore Nazionale Minibasket della Fip, il Comitato Fip Calabria ed il Settore regionale Minibasket lancia un’iniziativa dedicata a tutti i mini-atleti della regione. La FIP Calabria Minibasket invita tutti i giovani cestisti a restare a casa e partecipare al nuovo contest multimediale. #ilminibasketrestaacasa

Per partecipare?

A)Inviare i propri video casalinghi nell’insegna del progetto “Il minibasket resta a casa“. #ilminibasketgiocaacasa

B)Invia il tuo disegno dedicato allo sport che più ti piace #ilminibasketdisegnaacasa

C) “I would like to be”. Raccontaci chi provi ad emulare giorno dopo giorno. Il tuo giocatore preferito che esso sia un atleta del basket calabrese, della nazionale o della Nba #diventerocomelui

Un modo per sentirsi più vicini in questo periodo.

I migliori video verranno pubblicati sulla pagina Facebook Fip Calabria.