Il Segretario-Questore Graziano Di Natale (IoRiCal) chiede al Governo la nomina di un Commissario per l’Emergenza-Virus in Calabria

“Chiedo che il Governo nazionale valuti al più presto la scelta di nominare un commissario straordinario per fronteggiare in Calabria l’emergenza epidemiologica legata al virus Covid-19”. E’ questa la proposta avanzata dal consigliere Graziano Di Natale (Io Resto In Calabria), segretario-questore dell’Assemblea regionale, secondo il quale “Oggi più che mai sono attuali le valutazioni del Direttore generale della Prevenzione sanitaria nazionale, dottor Claudio D’Amario, il quale nella sua relazione del 30 gennaio scorso affermava che la Calabria non è pronta poiché non ha i mezzi adeguati per fronteggiare l’emergenza”.

“Apprezzo tanto – aggiunge Di Natale – gli sforzi profusi dalla Governatrice Santelli che in questa fase si sta rapportando istituzionalmente in modo impeccabile”. “Ma credo che al punto in cui siamo – afferma l’esponente politico – ci sia bisogno di una valutazione ulteriore e dell’adozione di misure specifiche eccezionali. Ecco perchè ritengo opportuna la nomina di un commissario esperto nel fronteggiare l’emergenza prima che l’epidemia si diffonda ulteriormente. E’ indispensabile una figura di comprovata competenza in grado di coordinare una situazione che tra un po’ in Calabria diventerà ingestibile.”