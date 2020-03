Lecco. Operazione antidroga: misure cautelari per 7 spacciatori

Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato – Squadra Mobile di Lecco, a seguito di una complessa indagine, ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di sette indagati, tre di nazionalità italiana, quattro di nazionalità marocchina (non tutti sinora rintracciati ed arrestati) destinatari di misura coercitiva della custodia in carcere. Agli indagati destinatari di provvedimenti coercitivi (nonché ad altri non raggiunti dal provvedimento) sono contestati 27 capi di imputazione inerenti condotte di acquisto, detenzione nonché cessione di sostanza stupefacente (hashish e cocaina) poste in essere in un arco temporale vasto (dal 2015 a Novembre 2019) ed in un contesto che comprende le province di Como, Lecco e Bergamo. Le indagini sono iniziate a seguito dell’arresto a Merone in data 1.8.2018 di un cittadino ucraino ed un cittadino italiano nella flagranza di detenzione di stupefacente (circa tre kg. di hashish). In base alla documentazione rinvenuta in possesso degli arrestati ed alla analisi dei cellulari la squadra Mobile di Lecco, attraverso una capillare attività di intercettazione è giunta alla individuazione degli odierni indagati.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Lecco/articolo/12645e833b29a3dd4605883954