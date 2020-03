Reggio Calabria. “Si allarga la campagna di solidarietà del Banco Alimentare”

Sono numerose le adesioni da parte di grandi catene alimentari, ma anche piccoli esercizi commerciali, che hanno aderito alla nostra iniziativa. Un grande gesto di solidarietà che va in supporto all’iniziativa avviata dell’amministrazione Falcomatà “la spesa sospesa”, che attraverso il Banco Alimentare, la Caritas, la Croce Rossa e la Protezione Civile Comunale, prevede la consegna gratuita, direttamente presso i domicili delle famiglie in difficoltà, di generi alimentari. Inoltre, la rete della generosità si allarga sempre più, perché è arrivato anche un prezioso contributo da parte di Serafino Nucera amministratore unico della SVI.PRO.RE. SpA, società in house della Città Metropolitana, che ha devoluto parte del proprio compenso a sostegno dell’iniziativa. Un impegno, già consolidato, quello del dottore Nucera, che oltre il grande gesto di solidarietà si è attivato come presidente dell’Unci Calabria, coinvolgendo le numerose cooperative associate, anche sociali, che si occupano di produzione o distribuzione alimentare, affinché aumenti nel tempo la lista degli esercenti coinvolti. “L’aspettativa che abbiamo -ha dichiarato Giuseppe Bognomi presidente del Banco Alimentare di Reggio Calabria- è che gli altri amministratori imitino l’ esempio del dottore Nucera. Ci auguriamo che le famiglie reggine possano non sentirsi sole, ma parte di una rete sociale a loro disposizione”.