Venezia, incendio appartamento, salvata un coppia

Alle 18:15 di Lunedì 30 Marzo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Calle Fra Mauro a Murano per l’incendio divampato al 4 piano di un’abitazione: leggermente feriti una donna e un uomo. I pompieri, arrivati da Venezia con due autopompe lagunari, sono entrati nell’appartamento, hanno soccorso la coppia, che, nel frattempo, si era rifugiata su un poggiolo, mentre altri operatori hanno iniziato l’opera di spegnimento. Una volta all’esterno, le due persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del SUEM. Salvato anche il cane della coppia. Al termine delle operazioni di spegnimento, le squadre hanno provveduto all’aerazione dell’alloggio e alla bonifica dei locali interessati dalle fiamme. L’appartamento è stato dichiarato inagibile fino al ripristino degli impianti e delle condizioni di salubrità. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64291