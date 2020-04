Coronavirus. Meloni: Sito Inps in tilt, calvario digitale per lavoratori

Non è un pesce d’Aprile, ma una drammatica verità

(DIRE) Roma, 1 Apr. – “Stiamo ricevendo da tutta Italia migliaia di segnalazioni sul pessimo funzionamento del sito dell’Inps. Il portale e’ in tilt: da stanotte i lavoratori autonomi e le partite Iva stanno riscontrando problemi enormi per presentare la domanda per il bonus di 600 euro. Preoccupante la situazione in termini di sicurezza dei dati e di privacy degli utenti”. Lo scrive su facebook Giorgia Meloni, leader Fdi. “Oltre al danno di ricevere poco piu’ di un’elemosina- aggiunge-, ora migliaia di lavoratori rimasti senza reddito sono costretti a subire un vero e proprio calvario digitale per avere dallo Stato i pochi euro che il Governo ha stanziato. Purtroppo non e’ un pesce d’aprile, ma una drammatica verita’”. (Vid/ Dire)