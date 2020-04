Coronavirus. Salvini a Conte: mancano mascherine, no a passeggiate condominiali

(DIRE) Roma, 1 Apr. – “Mancano mascherine e ossigeno, ci sono migliaia di persone in difficolta’ nelle case di riposo, il sito dell’INPS per i 600 euro e’ in tilt, molte rate dei mutui sono incassate dalle banche, non c’e’ nessuna certezza sui tempi di erogazione della Cassa Integrazione, non ci sono aiuti per chi non riesce a pagare affitto e bollette, intanto il Ministro dell’Interno liberalizza le “passeggiate condominiali”. Queste le preoccupazioni che la Lega ha portato al tavolo del governo. Attendiamo risposte, anzi fatti”. Cosi’ Matteo Salvini al tavolo di Palazzo Chigi. (Rai/ Dire)