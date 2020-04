Ferrara. Lite tra coinquilini, giovane ferito interviene la Volante

Gli operatori della Squadra Volante della Polizia di Stato, su segnalazione giunta alla centrale operativa 113, intervenivano presso un’abitazione di Corso Porta Po ove era in corso una discussione tra coinquilini . Una banale lite che degenerava in una violenta aggressione e minacce di morte. La vittima, di anni 30 anni, che presentava una ferita all’altezza della fronte, riferiva agli operatori che durante un normale diverbio, per il mancato pagamento della quota di affitto, la situazione degenerava con toni sempre più esasperati fino a quando il coinquilino afferrava un martello e lo colpiva alla testa minacciandolo di morte. Nella circostanza era presente anche un testimone, che confermava la dinamica dei fatti e consegnava agli agenti il martello utilizzato per colpire la vittima. Dopo le prime cure del personale sanitario del 118, la vittima rifiutava il trasporto al pronto soccorso. Gli agenti al termine dell’attività denunciavano l’autore dell’aggressione per il reato di lesioni e minacce gravi. (foto di repertorio)

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/13545e84729597b5d001189049