Roma. “Topo d’Auto” sorpreso da un Carabiniere libero dal servizio

Comando Provinciale di Roma – Roma , 01/04/2020 18:16

Ha forzato lo sportello di un’auto, parcheggiata in via Conte Verde e una volta entrato all’interno dell’abitacolo, ha rubato dall’interno degli oggetti. Ma sfortunatamente per lui, la scena è stata notata da un Carabiniere libero dal servizio che, dopo aver chiamato una pattuglia di rinforzo, senza perdere d’occhio il malfattore è riuscito a bloccarlo dopo pochi metri. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, giunti sul posto, e il collega libero dal servizio, hanno perquisito il ladro, un 34enne ed hanno recuperato l’intera refurtiva, rubata poco prima dall’interno dell’auto. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà, per il reato di furto aggravato.