Salerno. Polizia denuncia nigeriano per danneggiamento della vetrina di un esercizio commerciale

Gli agenti delle Volanti, intervenuti presso un noto centro commerciale, individuano l’uomo denunciandolo anche per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Nella prima mattinata di ieri, 31 Marzo, veniva segnalata, al numero 112 NUE, la presenza di una persona di sospetta all’interno della galleria Mediterraneo, sita in via San Leonardo a Salerno. Gli agenti delle Volanti, inviati sul posto, nel corso di un’ispezione agli esercizi commerciali presenti nella predetta galleria, riscontravano il danneggiamento della vetrina di un negozio di articoli sportivi, individuando nei pressi un soggetto che alla vista degli operatori di Polizia opponeva resistenza tentando di darsi alla fuga. Lo stesso, prontamente neutralizzato, veniva identificato per E.I., nigeriano di anni 24, regolare sul territorio nazionale. Dopo il fotosegnalamento, effettuato presso gli uffici della Questura, lo straniero è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e falsità materiale. Lo straniero sarà, altresì, segnalato alla locale ASL di Salerno per l’adozione dei previsti provvedimenti sanitari.