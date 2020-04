Coltivava marijuana a San Giovanni di Gerace (RC). Arrestato

I Carabinieri della stazione di Caulonia Marina e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di DV.G., cinquantacinquenne di San Giovanni di Gerace, responsabile di produzione di sostanza stupefacente. Il provvedimento emesso dal Gip presso il tribunale di Locri rappresenta l’epilogo di un’attività d’indagine effettuata dai Carabinieri a seguito del rinvenimento di una piantagione di marijuana lo scorso luglio. In particolare, i militari dell’Arma, nel corso di un rastrellamento, hanno rinvenuto in un’area demaniale di contrada Iucarello di San Giovanni di Gerace, una piantagione di marijuana composta da circa 475 piante di altezza compresa tra i 60 e i 180 cm, irrigata mediante un sistema di tubi in polietilene con rubinetti del tipo “goccia a goccia”. Le indagini effettuate dai militari dell’Arma hanno permesso di documentare che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, si prendeva cura della piantagione provvedendo alla concimazione, all’irrigazione ed alla coltivazione.

comunicato stampa – Carabinieri di Reggio Calabria