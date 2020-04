(DIRE) Roma, 2 Apr. – “Salgono a 83.049 i contagi, 2.477 in piu’ da ieri, sono 760 i decessi da ieri. La maggior parte dei contagiati, “cioe’ il 61%, e’ in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero e’ cresciuto anche in percentuale, quindi si e’ ridotto il numero degli ospedalizzati”. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in conferenza sul coronavirus. (Sor/Dire)