Coronavirus. Costa d’Avorio, piano da 2,5 mld euro per economia

Annuncio del primo ministro Coulibaly, candidato a presidenziali

(DIRE) Roma, 2 Apr. – Il governo della Costa d’Avorio ha annunciato un piano di sostegno per l’economia del Paese da circa 1.700 miliardi di franchi cfa, circa due miliardi e mezzo di euro. L’impegno e’ per contrastare l’impatto della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19.

A comunicare l’adozione delle misure e’ stato il primo ministro Amadou Gon Coulibaly, alla prima apparizione pubblica dopo una settimana di auto-isolamento. Con un discorso trasmesso dall’emittente Radiodiffusion Television Ivoirienne (Rti), il capo del governo ha detto che il piano “interessa settori chiave dell’economia del Paese” come agricoltura, edilizia, commercio e turismo. Secondo Coulibaly, le stime di crescita del Prodotto interno lordo della Costa d’Avorio, che erano state fissate al 7,2 per cento per il 2020, potrebbero andare incontro a un dimezzamento entro giugno.

In Costa d’Avorio a ottobre sono previste le elezioni presidenziali. Coulibaly sara’ il candidato del partito di maggioranza Rassemblement des Republicains perche’ il presidente in carica Alassane Ouattara ha rinunciato a correre per un terzo mandato.

Stando ai dati dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), i casi confermati di Covid-19 in Costa d’Avorio sono 169. (Est/Dire)