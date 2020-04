Coronavirus. Carfagna: UE promuova fondo per sanità e famiglie

(DIRE) Roma, 3 Apr. – “Un fondo europeo di investimento comune in sanita’ e per sostenere le famiglie dei lavoratori piu’ colpiti dalla crisi. Viviamo un momento eccezionale e servono strumenti nuovi per permetterci di guardare al futuro, superando il confronto su Mes ed eurobond, ormai impantanatosi. Deve essere chiaro che l’Italia non cerca ne’ prestiti da altri Paesi ne’ di mutualizzare il suo debito passato, ma strumenti per affrontare in modo solidale il futuro”. Lo scrive in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. “Per questo- aggiunge- apprezzo l’idea lanciata tra gli altri da Carlo Cottarelli: uno Special Health Emergency Fund, capace di raccogliere 300-400 miliardi con scadenza pluridecennale. L’impegno principale che tutti si assumono e’ nel decidere insieme come si utilizzeranno le risorse raccolte, senza egoismi e neanche irresponsabilita’ nazionali. Su questo piano, l’Europa mostrerebbe finalmente di essere solidale e di scommettere insieme sulla ripartenza dell’economia e della societa’ di tutta l’Unione. Dire no significherebbe dire no alla solidarieta’ e alla cooperazione”. (Com/Pol/ Dire)