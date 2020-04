Coronavirus. Santelli incontra vice ministro Sileri

“Ringrazio il viceministro Pierpaolo Sileri per la visita in Calabria in questo delicato momento” è quanto dichiara Jole Santelli, presidente della Regione Calabria a margine dell’incontro tenutosi stamani presso la Cittadella regionale al quale ha partecipato anche il commissario ad acta, Saverio Cotticelli. “Una visita che è servita a fare il punto sull’emergenza sanitaria che la nostra regione sta vivendo”.

“Sileri si è detto soddisfatto di quanto si sta facendo al “Pugliese-Ciaccio”, dove si è recato personalmente, e di quanto emerso dall’incontro con i Commissari delle Asp e delle AO – prosegue il presidente Santelli -. Particolare apprezzamento è stato espresso anche per il clima di collaborazione e di squadra che ha riscontrato in Regione in merito a questo delicato tema.

Il viceministro Sileri ha poi assicurato vicinanza da parte del Governo al nostro territorio affinché, grazie al contributo di tutte le istituzioni, si possa affrontare al meglio questo momento di emergenza” conclude il presidente della Regione Calabria.