07.00 – Un terremoto di magnitudo pari a 3.3 è stata registrata dai sismografi dell’INGV in mare aperto a largo della città di Crotone nel quadrante della Calabria Orientale. Il sisma, in base ai dati forniti dal sito web dell’INGV ha avuto un epicentro a 3 chilometri a est del capoluogo calabrese, e ipocentro a 26 chilometri di profondità. Sino al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.

