(DIRE) Roma, 4 Apr. – “Sono 88.274 i contagi totali, 2.886 piu’ di ieri”. Sono 681 i deceduti da ieri, e’ un numero in costante calo: il 26 Marzo erano quasi mille, 29.996 i guariti, 1.238 piu’ di ieri. 3.994. I pazienti in terapia intensiva sono 3.994, per la prima volta il numero diminuisce, di 74 unità”. Lo dice Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in conferenza sul coronavirus. (Sor/Dire)