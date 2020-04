Foggia: rinvenuto un etto di cocaina in auto abbandonata

Nella giornata di ieri, poco dopo mezzogiorno, gli Agenti dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, intervenivano in largo Via Lucera per segnalazione di un’autovettura abbandonata. Da accertamenti esperiti, l’auto una Peugeot 206 non risultava rubata ma era riconducibile ad una ditta che vende auto ed inoltre era priva di assicurazione. A bordo dell’autovettura da un controllo più approfondito, risultava nascosta all’interno del cruscotto della sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr. 95 divisa in cipolline, contenuta in involucri; veniva rinvenuto un barattolo di polvere di sostanza da taglio ed anche un bilancino di precisione. Tutto il materiale rinvenuto, inclusa l’autovettura venivano sottoposti a sequestro. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili del rinvenimento.