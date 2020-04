Coronavirus. Meloni: Governo non ci ascolta

(DIRE) Roma, 5 Apr. – “Fratelli d’Italia fa sua la richiesta di aiuto che arriva dal mondo degli agricoltori e degli allevatori, un mondo in estrema difficoltà: rischiamo che da qui a qualche settimana non arrivino più i necessari approvvigionamenti”. Lo dice il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in una diretta Facebook. “Da giorni FdI lavora su questa materia e ha fatto diverse proposte al Governo – spiega Meloni – Abbiamo chiesto di utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza che fossero in grado per andare a lavorare nei campi, abbiamo chiesto di ripristinare l’utilizzo dei voucher nel campo dell’agricoltura per aiutare le imprese nella raccolta, abbiamo chiesto di consentire a chi magari ha un terreno in campagna e lo coltiva come seconda attivita’ o per la propria famiglia, di poter andare a lavorare in quei campi. Non siamo stati ascoltati su nulla: sui voucher, con la solita furia ideologica, la sinistra imbeccata dai sindacati, ha detto di no; sull’utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza hanno risposto “boh”; sul resto non hanno proprio risposto. In compenso il ministro Bellanova propone una bella sanatoria per gli immigrati irregolari per andare a lavorare nei campi, come se non si sapesse che la ragione che impedisce a molte persone di venire regolarmente in Italia a lavorare i campi e’ proprio che e’ pieno di immigrati irregolari. Allora basta furia ideologica, basta iniziative che non hanno buon senso. Fratelli d’Italia chiede risposte. E chiediamo ai cittadini di mangiare prodotti italiani per aiutare i nostri agricoltori e i nostri allevatori”, conclude. (Rai/ Dire) 20:56 05-04-20