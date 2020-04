Ferrara. Polizia ferma ed arresta un ricercato

Continuano i servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore nelle aree cittadine considerate più sensibili a fenomeni criminali legati in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti, all’immigrazione clandestina e reati in genere, attraverso l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine, di una aliquota del Reparto Mobile e della Polizia Municipale, con unità cinofile. Nella giornata di ieri, i controlli si sono concentrati in una più ampia zona posta alle spalle della stazione ferroviaria, dalla quale è possibile raggiungere, attraverso il sottopasso pedonale un’area racchiusa tra via Modena e via Scalambra, ove insistono strutture in rovina o abbondonate, ricovero di fortuna di spacciatori che ivi bivaccano per evitare i frequenti controlli della Polizia nell’area GAD, soprattutto in questo periodo dove la situazione è attentamente monitorata quotidianamente da ormai un mese. Durante l’attività venivano notati e fermati due cittadini extracomunitari che si muovevano con circospezione nella citata zona. Accompagnati in Questura per essere sottoposti ad accertamenti identificativi e rilievi dattiloscopici, emergeva che uno risultava destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione per spaccio di sostanze stupefacenti, pertanto veniva arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale.

