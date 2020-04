La richiesta di assistenza alla signora, chiusa in casa perché positiva al Covid19, è stata accolta dai Vigili del Fuoco di Palermo. Una squadra del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) protetta con i dispositivi per evitare il contagio, l’ha raggiunta nel suo appartamento per smaltire i rifiuti contaminati accumulati nel perdurare dell’isolamento. Decontaminata l’area dopo il trasporto del materiale.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64366