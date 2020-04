San Benedetto del Tronto (AP). Vede la Polizia e fugge, dicendo che era a passeggio: aveva droga negli slip

Gli Agenti del Commissariato di San Benedetto del Tronto fermano giovane 19enne

Le forze dell’ordine continuano a monitorare tutto il territorio della provincia picena, senza dare tregua a quelli pensano di fare i furbi e, approfittando dell’oscurità e in barba alle misure antivirus, escono da casa convinti di farla franca. E’ accaduto anche ieri sera a San Benedetto del Tronto (AP), quando una pattuglia della Polizia di Stato si è imbattuta in un giovane che, a piedi, stava transitando in via Bassi. Lui, un 19enne del luogo, appena ha notato i lampeggianti blu ha accelerato il passo, iniziando poi a correre per non farsi raggiungere. Tutto inutile, poiché tra via Pizzi e via Aspromonte è stato acciuffato dai poliziotti della Squadra Volanti del locale Commissariato, che stavano attuando lo specifico dispositivo a reticolo messo a punto dalla Questura di Ascoli Piceno e finalizzato a impedire la diffusione del COVID 19. Alla richiesta di spiegazioni sul perché stesse a zonzo lui ha iniziato a farfugliare, ma si è arreso di fronte al fiuto degli investigatori, che avevano capito che qualcosa non tornava. Infatti, il giovane ha ammesso di avere un po’ di erba negli slip, poi consegnata spontaneamente. Erano quasi 4 grammi di marijuana che il giovane si era procurato per uso personale, droga poi sequestrata dai poliziotti, che lo hanno multato con 280 euro per aver violato le misure antivirus. Infatti, non ha retto la scusa di essere uscito per farsi una giratina, poiché la sua casa non era vicina rispetto al punto ove è stato fermato.