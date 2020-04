Vicenza. Arrestato noto clochard, responsabile di numerosi furti e danneggiamenti sulle auto

E’ stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un noto clochard, Marasco Mario, resosi ripetutamente responsabile di furti e danneggiamenti su autovetture in sosta. Il soggetto, trentacinquenne, originario di Foggia, senza fissa dimora, con precedenti di polizia e pregiudicato, era stato denunciato già cinque volte nell’arco di due mesi. Da notare che nei suoi confronti era già stata emessa la misura amministrativa del foglio di via obbligatorio dalla città di Vicenza, largamente disattesa dallo stesso. Un paio di notti fa, in violazione delle misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus, era stato fermato dalle volanti di questa Questura, mentre si aggirava con fare sospetto tra le autovetture in sosta, munito di un martello frangivetro, che gli era stato prontamente sequestrato. Il fatto di essere stato fermato per l’ennesima volta ha determinato un inasprimento della misura cautelare che già pendeva nei suoi confronti, ovvero sia il succitato divieto di dimora nella città di Vicenza che ha indotto all’assunzione della più stringente misura della detenzione in carcere. Il provvedimento di detenzione cautelare è stato infatti notificato sabato pomeriggio al marasco, che è stato immediatamente tradotto presso il carcere “Del Papa” in San Pio X.