(DIRE) Roma, 7 Apr. – “Non siamo a pochi passi dall’uscita dall’emergenza, non siamo a pochi passi da un’ipotetica ‘ora x’ che ci riportera’ alla situazione di prima. Nulla di piu’ sbagliato di pensare a un liberi tutti”. Lo dice il commissario straordinario al coronavirus Domenico Arcuri, in conferenza stampa alla Proteione civile. “Rinnovo la richiesta a non rendere inutili i scarifici alle nostre spalle”, aggiunge. (Rai/ Dire)