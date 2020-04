Coronavirus. ISS: Test sierologici utili ma non soddisfacenti 100%

(DIRE) Roma, 7 Apr. – “I test sierologici possono dare utili indicazioni ma i risultati vanno presi con una certa cautela. Non servono a fare diagnosi, la diagnosi si fa con il tampone. Il test sierologico serve a capire chi ha gli anticorpi, laddove sono stati valutati non sono stati del tutto soddisfacenti. La sensibilita’ non era al 100% e si sta valutando. Anche quello dell’istituto S.Matteo di Pavia si sta valutando”. Lo dice Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Iss, in conferenza sul coronavirus. (Sor/Dire)