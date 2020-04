Coronavirus. Gelmini: Governo ascolti turismo, aiuti immediati

(DIRE) Roma, 8 Apr. – “Il turismo e’ il comparto con i maggiori danni economici per via della crisi scatenata dal Coronavirus. Tutta la filiera, dalla ricettivita’ alla ristorazione, dai tour operator e agenzie di viaggio ai servizi di spiaggia, e’ ferma e le previsioni fino a maggio indicano perdite di quasi 90 milioni di presenze di turisti tra Italiani e stranieri. Oltre 500mila stagionali sono a rischio disoccupazione. Condividiamo il Manifesto per il turismo italiano, l’appello lanciato dagli operatori del settore. Servono aiuti concreti e immediati. Il governo al momento ha tergiversato ed ha respinto ogni nostra proposta: con un nostro emendamento al ‘Cura Italia’ avevamo chiesto di istituire un fondo da almeno 2,5 miliardi per far fronte alle difficolta’ delle aziende del comparto. Noi andiamo avanti, per dare riposte a imprese e lavoratori. Serve un cambio di passo”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com/Tar/ Dire)