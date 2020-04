Gela, non si fermano all’alt Polizia. Inseguiti, gettano 3 sacchetti di marijuana dal finestrino

Nel corso dei servizi identificate numerose persone e attività commerciali, eseguite anche 95 verifiche di persone poste in quarantena fiduciaria

Nell’ambito dei servizi predisposti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, una pattuglia della squadra volanti del Commissariato, nella tarda serata di ieri, nel corso di un posto di controllo, in via Venezia, ha intimando l’alt polizia a un veicolo che transitava a velocità sostenuta. Il conducente del mezzo, al fine di eludere il controllo, dopo aver simulato l’arresto, ha repentinamente accelerato la marcia del mezzo, tentando di dileguarsi per le vie circostanti. Gli agenti, postisi all’inseguimento della Fiat, hanno visto che uno degli occupanti ha gettato dal finestrino degli involucri. Una volta bloccata l’auto, i tre fuggitivi, tutti ventenni, sono stati identificati e condotti in Commissariato. I poliziotti hanno recuperato e sequestrato tre sacchetti di marijuana lanciata poco prima dal mezzo. I tre giovani sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti e contravvenzionati poiché, senza giustificati motivi di necessità o esigenza lavorative, si trovavano fuori dalle rispettive abitazioni. Al conducente del mezzo è stata ritirata anche la patente di guida. Le pattuglie del Commissariato, nel corso dei servizi finalizzati a prevenire e reprimere eventuali assembramenti di persone e spostamenti ingiustificati, avvalendosi della collaborazione di personale del reparto prevenzione crimine di Palermo e dei militari dell’Esercito Italiano, hanno identificato numerose persone e attività commerciali ed eseguito 95 verifiche di soggetti sottoposti in regime di quarantena fiduciaria.