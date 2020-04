Stanotte in via Ampere, gli agenti della volante del Commissariato Villa san Giovanni hanno arrestato un cittadino tunisino di 27 anni per rapina. L’uomo, poco prima, si era avvicinato con una banale scusa a un cittadino peruviano per poi strappargli la borsa e, dopo un breve colluttazione, è riuscito a fuggire. I poliziotti l’hanno arrestato e hanno recuperato la refurtiva della vittima.

