(DIRE) Roma, 8 Apr. – Bernie Sanders ha deciso di sospendere la campagna per la sua candidatura alla Casa Bianca per i democratici. L’annuncio e’ giunto con un comunicato, che sara’ seguito da una dichiarazione del senatore. Con il ritiro di Sanders si definisce la candidatura dell’ex vicepresidente Joe Biden come sfidante democratico alle elezioni di Novembre. (Vig/Dire)