Castiglione delle Stiviere (Mn): Carabinieri donano camici e guanti all’ospedale

Comando Provinciale di Mantova – Castiglione delle Stiviere (Mn) , 09/04/2020 13:21

Significativo gesto di solidarietà quello fatto dai Carabinieri di Castiglione delle Stiviere, nel pomeriggio di ieri, verso l’Ospedale locale “San Pellegrino”. I militari, a seguito dei frequenti e costanti contatti tenuti con l’attuale responsabile della gestione dei pazienti affetti da covid-19 ricoveratiil già primario del Reparto Ortopedico di quella struttura, sono venuti a conoscenza della carenza e dell’impellente necessità di dispositivi di protezione, per garantire al personale sanitario di poter operare in massima sicurezza. Il Comandante della Compagnia, unitamente al Comandante della Stazione, si sono immediatamente adoperati nella ricerca e nell’acquisto, a proprie spese, di 300 camici monouso, 1000 paia di guanti “copolimero” e 500 paia di guanti elasticizzati a protezione integrale, reperiti presso aziende specialistiche della zona. Il gesto di solidarietà effettuato dai Carabinieri in questo delicato periodo di emergenza sanitaria nazionale ha contribuito a rafforzare il fortissimo legame che lega l’Arma a questo territorio e più nello specifico a tutti i sanitari impegnati in prima linea nella lotta a questo invisibile “male”.