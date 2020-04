(DIRE) Roma, 9 Apr. – “Sono 1615 in piu’, rispetto a ieri, i pazienti positivi, 610 i decessi e 1979 i guariti. Sono 3605 i pazienti in terapia intensiva, diminuiti rispetto a ieri di 88. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in conferenza sul coronavirus. (Sor/Dire)