Coronavirus, il Senato approva il ‘Cura Italia’ ma le opposizioni votano contro

Il ministro D’Incà: “Definito quadro normativo chiaro in tempi brevissimi”

ROMA – Il Senato approva il disegno di legge di conversione del decreto Cura Italia con 142 voti a favore, 99 voti contrari e 4 astenuti. Si sono dichiarate contrarie le opposizioni di centrodestra. Il provvedimento ora passa alla Camera.

“Con l’approvazione al Senato del dl #CuraItalia abbiamo definito un quadro normativo chiaro in tempi brevissimi. Nonostante qualche tensione, ringrazio chi ha lavorato per migliorare il testo. Il nostro unico interesse e’ combattere il virus e dare strumenti a tutti per ripartire”. Cosi’ il ministro delle riforme e dei rapporti col parlamento Federico D’Inca‘.

Fonte: Agenzia dire.it