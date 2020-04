Coronavirus. Yemen, forze saudite annunciano tregua due settimane

Colonnello Al Malki: Risposta ad appello Onu anche per la trattativa

(DIRE) Roma, 9 Apr. – Una tregua e’ entrata in vigore in Yemen stamane e dovrebbe essere rispettata per almeno due settimane: lo hanno annunciato responsabili della coalizione militare a guida saudita, legando la decisione ai rischi di diffusione del nuovo coronavirus.

“Ci aspettiamo che i ribelli Houthi lo accettino” ha sottolineato il colonnello Turki Al-Malki. “Prepariamo il terreno per lottare contro la malattia del Covid-19”.

L’annuncio e’ giunto ieri sera. Il cessate il fuoco da parte delle forze a guida saudita e’ entrato in vigore stamane, alle nove ora locale. Secondo Al-Malki, la tregua risponde a un appello delle Nazioni Unite affinche’ si sospendano le ostilita’ in tutto il mondo per favorire il contrasto alla pandemia di Covid-19. Il colonnello ha detto che il cessate il fuoco potrebbe essere esteso per permettere alle parti in lotta “di discutere proposte, azioni e meccanismi per una tregua sostenibile e una soluzione politica in Yemen”. (Vig/Dire)