Coronavirus. A Verona e Bergamo Pasqua sotto i droni dell’esercito

(DIRE) Roma, 10 Apr. – Fine settimana di Pasqua e droni dell’Esercito italiano nei cieli di Verona e Bergamo per controllare i movimenti delle persone, far partire la segnalazione alle Forze dell’Ordine e scongiurare cosi’ gli assembramenti a cui il clima di primavera e la festivita’ potrebbero indurre. A quanto apprende la Dire, infatti, su richiesta dei prefetti delle due citta’ saranno schierati nei cieli i droni dell’Esercito italiano, i famosi Raven che, uno per citta’, saliranno in quota e grazie alle due telecamere di cui sono dotati potranno fotografare le persone e far intervenire le pattuglie.

Anche nella zona di Napoli, dove gli stessi droni sono stati finora utilizzati per scoprire gli sversamenti di rifiuti nella Terra dei Fuochi, i Raven sono stati gia’ riconvertiti per le nuove necessita’ dell’emergenza in corso. (Sim/ Dire)