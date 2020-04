Salvini e Meloni tuonano contro il MES, Tajani rileva un passo in avanti ..

Di seguito le reazioni a caldo sulle pagine social dei leader dell’opposizione dopo l’accordo all’Eurogruppo sul MES . Salvini e Meloni allineati, Tajani più pragmatico

MES approvato: fuori dalla legge, dittatura in nome del virus. Così Matteo Salvini Segretario Nazionale della Lega sulla sua pagina Facebook ufficiale: Non ci sono gli Eurobond che voleva Conte ma c’è il MES, una drammatica ipoteca sul futuro, sul lavoro e sul risparmio dei nostri figli. Dal 1989 ad oggi l’Italia ha versato all’Europa 140 miliardi, ora per averne a prestito 35 ci mettiamo nelle mani di un sistema di strozzinaggio legalizzato. Oltretutto, senza nessun passaggio in Parlamento, come più volte richiesto dalla Lega. Siamo fuori dalla legge, siamo alla dittatura nel nome del virus. Presenteremo mozione di sfiducia al ministro Gualtieri. P.S.: Se il Governo olandese festeggia, vuol dire che è una seconda Caporetto.

La dichiarazione della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni:” Gualtieri ha firmato attivazione MES, niente Eurobond e Italia sotto tutela. Hanno vinto i diktat di Germania e Olanda. Non permetteremo a nessuno di banchettare sulla nostra Nazione. Fratelli d’Italia farà di tutto in Parlamento per scongiurare questo atto di alto tradimento”.

Differente ma sempre all’interno dell’emiciclo del Centrodestra italiano il post sul Twitter di Antonio Tajani (Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, Vicepresidente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo): “Passo in avanti all’Eurogruppo.Bene la volontà di immettere denaro sul mercato con Sure e con la Bei. Positiva la scomparsa di ogni condizionalità dal MES. Ora tocca al Consiglio Europeo decidere e stabilire la portata del Recovery Found. Servono centinaia di miliardi.

