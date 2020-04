Oggi i nuovi casi positivi di Covid-19 riscontrati, sono stati 1.363 per un totale di 103.616 malati in Italia, ieri l’incremento era stato di 1.984 casi. I morti sono stati 566 e 1.224 i guariti. Continua a calare il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto a ieri.