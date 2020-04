Giovane morto in mare a largo di Corigliano Rossano (Cs)

Un ragazzo di circa 20 anni è stato ritrovato in mare nella zona antistante località di Fabrizio a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Il tentativi di rianimare il giovane sono stati inutili in quanto è deceduto prima di poter essere portato in una struttura ospedaliere tramite il trasporto con una eliambulanza. Sconosciute le cause della morte, si ipotizza un malore mentre il giovane era in acqua. Il fatto che fosse di carnagione scura, come riportato dall’Ansa, ha fatto ipotizzare gli inquirenti intervenuti (Capitaneria di Porto di Corigliano, Polizia municipale e personale medico) che si tratti di un migrante.

