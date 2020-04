74 Pazienti in meno nelle terapie intensive

(DIRE) Roma, 14 Apr. – Oggi i nuovi casi di coronavirus sono 2.972; i morti registrati 602 e i guariti sono 1.695 in piu’ rispetto a ieri. Sono i dati diffusi dalla Protezione civile. “Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: a oggi sono 3.186 i pazienti ricoverati in terapia intensiava, 74 in meno rispetto a ieri”, ha sottolineato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. (Lum/ Dire)