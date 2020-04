Libia. Tripoli contrattacca, riconquistata la città di Sabratha

(DIRE) Roma, 14 Apr. – L’esercito del Governo di unita’ nazionale (Gna) con sede a Tripoli ha riconquistato sei citta’ costiere fino a ieri sotto il controllo delle truppe fedeli al generale Khalifa Haftar.

Due dei centri tornati sotto il controllo dei militari dell’esecutivo di Fayez al-Serraj, riconosciuto dalla comunita’ internazionale, sono Surman e Sabratha.

Secondo il quotidiano locale in lingua inglese The Lybia Observer i centri erano di vitale importanza per gli uomini di Haftar, che controlla tutta la parte orientale del Paese, in quanto basi operative per i futuri attacchi ad alcune localita’ strategiche del Gna in programma da tempo. Continuano quindi gli scontri tra le due fazioni, ripresi un anno fa. (Est/Dire)