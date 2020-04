Grave lutto nel mondo del giornalismo italiano, è morto inaspettatamente all’età di 58 anni Franco Lauro. Una lunghissima carriera la sua, soprattutto alla RAI (vi lavorava dal 1984) che ne ha fatto uno dei volti e delle voci più conosciute ed apprezzate della tv di stato per quel che riguarda lo sport in particolare per basket e calcio. E’ stato trovato privo di vita questo pomeriggio nella sua casa di Roma. Lauro sarebbe deceduto per cause naturali, forse un infarto.

