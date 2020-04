Ubriaco alla guida della propria auto incappa nel controllo della Polizia: denunciato e sanzionato 52enne senese

Si è messo alla guida della propria auto, ubriaco, e senza un valido motivo per uscire di casa, ma è incappato in un controllo della Polizia di Stato. E’ accaduto ieri sera all’imbocco della Siena- Grosseto, quando ad una fiat Punto che viaggiava verso la direttrice maremmana, è stato intimato l’alt dagli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Siena, nell’ambito dei servizi potenziati dal Questore in occasione delle festività pasquali. Il conducente, un senese di 52 anni, che presentava in sintomi dell’ebbrezza alcolica è stato sottoposto prima al precursore, che è risultato positivo, e poco dopo all’alcool test, con l’ausilio dei poliziotti della Polstrada in servizio sull’Autopalio. Ad esito degli accertamenti è stato, quindi, denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente, dalla quale verranno decurtati 10 punti, è stata ritirata. L’auto è stata affidata ad un familiare fatto giungere appositamente sul posto. Il senese è stato anche sanzionato per aver violato senza giustificato motivo la normativa di contenimento e prevenzione COVID- 19.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Siena/articolo/14835e95b952aab94614175510