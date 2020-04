Varese. In arresto per mandato di cattura internazionale, fermati 2 stranieri

Il Commissariato di PS di Gallarate, nell’attuale contesto di emergenza sanitaria e con il preminente obiettivo di contenere il propagarsi del contagio virale, anche e soprattutto in questi giorni di festività, ha potenziato i controlli di verifica del rispetto delle normative anti-contagio. Sono stati predisposti, sull’intero territorio cittadino, un numero considerevole di equipaggi impiegati, in parte al controllo di tutti quei luoghi di possibile assembramento di persone ed in parte istituendo posti di controllo lungo le strade di maggior transito di veicoli. Nel pomeriggio di Sabato 11 Aprile, proprio durante uno dei posti di controllo connesso all’emergenza sanitaria, ha fermato un’autovettura con a bordo due stranieri i quali, oltre a non esser in regola con il rispetto delle leggi anti-contagio, hanno, da subito, destato i sospetti degli operatori di polizia; infatti entrambi, probabilmente al fine di eludere ulteriori approfondimenti investigativi, hanno proposto agli agenti di lasciar loro, come “pegno”, i documenti identificativi per potersi recare subito fare la spesa; una proposta anomala, insolita, ed ovviamente non accolta dai poliziotti i quali, raccogliendo già sul posto, e nelle prime fasi del controllo, non pochi ed utili elementi investigativi, hanno deciso di accompagnare entrambi in ufficio per sottoporli ad una più capillare verifica di polizia. Infatti, l’intuizione degli agenti, non è poi risultata priva di fondatezza. I due albanesi, entrambi residenti altrove e non conosciuti alle forze di polizia locali, sono poi risultati ben noti ad altre forze dell’ordine, e persino alle autorità di polizia operanti oltre i confini nazionali, in quanto pregiudicati e soprattutto inclini ad un’assidua attività di spaccio di stupefacenti. Il più anziano dei due, addirittura, è risultato ricercato, da ben due anni, da tutte le autorità internazionali e dall’Interpol, a seguito di un mandato di arresto emesso dalle autorità albanesi per traffico di stupefacenti, perché trovato in possesso di oltre 60 kg di marijuana, un reato che il codice penale albanese, punisce con una pena fino a 15 anni di reclusione. Per questo motivo, il ricercato, al termine delle operazioni di rito, è stato tratto in arresto dai poliziotti del Commissariato di Gallarate ed associato alla casa circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Varese/articolo/10205e955610b3dd7809488482