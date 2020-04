(DIRE) Roma, 15 Apr. – “Ci sono almeno 4-5 test sierologici che verranno valutati dal commissario Arcuri. Potranno essere adottati per un campionamento della popolazione, in modo da comprendere se una persona e’ immune”. Lo dice Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), in conferenza stampa sul coronavirus. (Sor/Dire)