Minasi: “Garantire la giusta attenzione al mondo sportivo”

“Il necessario lockdown, causato dalla diffusione del Covid, ha coinvolto ogni tipologia di attività, costringendo tanti professionisti, di numerosi settori, a dover mettere in stand by la propria quotidianità lavorativa. Non fa eccezione il mondo sportivo attorno al quale si muove un significativo indotto attualmente in seria difficoltà. Nonostante il momento di grave disagio, però, tantissimi istruttori e società hanno messo in piedi una rete molto valida per stare vicini a tutti coloro che si trovano costretti nelle proprie abitazioni e, quindi, impossibilitati a praticare le discipline abituali. Usando i mezzi tecnologici a disposizione, infatti, gli operatori, anche quelli reggini, stanno accompagnando con la loro professionalità gli allenamenti casalinghi di tantissime persone: un lavoro prezioso perché garantisce, durante queste lunghe giornate, un sostegno non solo fisico ma anche psicologico. Va quindi dato merito a tale categoria, così come va assicurata loro la giusta attenzione affinché le esigenze che manifestano vadano, legittimamente, accolte, dal momento che il fermo corrisponde a introiti nulli e problematiche non solo personali, ma anche riferite al mantenimento delle strutture. Un ramo, quello sportivo, che rappresenta uno spaccato occupazionale di rilievo e che aiuta, i più giovani soprattutto, a crescere con valori sani creando delle basi solide per tutto l’assetto sociale della comunità. Il governo ha compiuto un primo step, sebbene sia una goccia nell’oceano delle necessità, e l’amministrazione comunale ha annunciato di aver in mente degli strumenti idonei al rilancio che spero siano presto resi concreti e non restino sulla carta. Per quanto riguarda il ruolo della regione in tale contesto, quale rappresentante di palazzo Campanella, sarà mia premura cercare un’interlocuzione immediata e costante con la presidente Jole Santelli, alla luce delle deleghe la governatrice detiene, cosicché si possano dare risposte celeri e contribuire con interventi ad hoc in modo che, finita l’emergenza sanitaria, siano subito disponibili degli iter precisi in grado di far riavviare senza troppa fatica il variegato universo legato allo sport che interessa una larga fetta di cittadinanza e i cui bisogni sono molteplici”.

Tilde Minasi Consigliere Regionale Lega Calabria